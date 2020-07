Autostrade, De Micheli: Al termine verifiche Liguria sarà più sicura

Roma, 4 lug. (LaPresse) - "Al termine di queste rigorose verifiche, la Liguria sarà più sicura e anche per questo più attrattiva e più bella". Lo scrive su Facebook la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli. "Da assidua frequentatrice di quella terra sono vicina a tutte le persone, ai residenti, agli operatori economici, ai turisti che stanno vivendo disagi e problemi. Conosco bene quello che sta succedendo e anche per questo la Liguria è in cima alle priorità del nostro Governo. Lo è stata fin da subito: da quando ci siamo insediati abbiamo già stanziato un miliardo, tra finanziamenti e cantieri sbloccati, come i fondi per il nuovo ribaltamento a mare in grado di potenziare il porto di Genova", aggiunge. "Vi assicuro che stiamo cercando tutte le soluzioni per ridurre il più possibile i disagi, e lo faremo col metodo seguito fino ad ora: con dedizione, costanza e rigore, senza mai tralasciare nessun aspetto dei problemi e sempre insieme alle istituzioni locali", conclude.

