Autostrade, De Micheli: Al lavoro su revisione complessiva delle concessioni

di abf

Roma, 25 set. (LaPresse) - "Siamo lavorando alla revisione complessiva delle concessioni autostradali per garantire maggiore efficienza, maggiore trasparenza, e reale competitività". Così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, rispondendo a interrogazioni sugli intendimenti del Governo in merito alla revoca delle concessioni autostradali. "Da parte del governo c'è l'attenzione per un'adeguata rete infrastrutturale e moderna", ha aggiunto.

