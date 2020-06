Autostrade, Crimi: Aspi non può continuare a gestirle, decisione a giorni

di scp

Torino, 26 giu. (LaPresse) - Il dossier Autostrade "lo chiudiamo il più presto possibile, credo in pochi giorni, prima dell'inaugurazione del ponte Morandi". Così il capo politico del M5S Vito Crimi ad Agorà, su Rai3. "La nostra posizione rimane ferma verso Benetton e Aspi, per noi sono responsabili", ha aggiunto, "non possono continuare a gestire le autostrade Aspi e Benetton, le proposte finora sono state fuori ogni logica".

