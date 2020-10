Autostrade, Conte: "Stallo, questione torna al Cdm"

(LaPresse) Su autostrade "c'è stata una riunione tecnica di aggiornamento, mi sembra ci sia uno stallo: a questo punto la questione torna al primo Cdm utile per la valutazione delle mosse conseguenti". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando a margine della visita in un istituto di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta.