Autostrade, Conte: Da Aspi proposta non accettabile, a giorni decisione chiara

di abf

Roma, 21 giu. (LaPresse) - "Atlantia? Ne parliamo da troppo tempo, sul mio tavolo non c'è una proposta accettabile. Credo che ci avviamo verso una soluzione obbligata, se in extremis arriverà un'altra proposta saremmo obbligati a valutarla Il caso per me va chiuso e subito". osì il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa al termine degli Stati generali dell'economia. "Atlantia ha chiesto una soluzione chiara e noi nei prossimi gironi abbiamo il dovere di dare una soluzione chiara", ha aggiunto.

