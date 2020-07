Autostrade, Conte: Chiudere dossier ad horas, comunque entro settimana

di dab/mbb

Roma, 8 lug. (LaPresse) - "Sono stato molto chiaro, questo dossier va chiuso. Pessima figura del governo? Ho detto già ai ministri più strettamente competenti di voler chiudere questo capitolo ad horas, entro la fine di questa settimana e non vorrei andare oltre. Perché la situazione è paradossale e rischia di diventare assurda". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da Madrid, durante il punto stampa congiunto con il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, rispondendo alle domande dei cronisti italiani. Finché non c'è una revoca, "la gestione non può che essere nelle mani del concessionario", cioè Aspi, spiega il premier. Ma "i ministri sanno che c'è la fretta di tutto il governo e di tutta la comunità nazionale. Ho letto la dichiarazione della portavoce dei familiari delle vittime e la sottoscrivo in pieno", sottolinea Conte. Che prosegue: "Dobbiamo evitare una situazione paradossale, assurda".

