Autostrade, Comitato vittime Morandi: Governo valuti illegittimità concessione

di scp

Torino, 30 set. (LaPresse) - "Chiediamo al governo di valutare con attenzione, sia la possibilità che la concessione originaria possa essere dichiarata illegittima, sia la ricerca con determinazione e tranquillità delle responsabilità di chi aveva promosso e firmato una concessione di questo tipo, in barba agli interessi prioritari dei cittadini che sono sempre da proteggere da parte di chi è stato eletto". Così Egle Possetti, presidente del Comitato ricordo vittime Ponte Morandi. "Attendiamo ovviamente con fiducia e attenzione le risultanze del secondo incidente probatorio nel mese di dicembre - aggiunge -, che darà certezza alle motivazioni del crollo del Ponte Morandi, sgombrando il campo da ogni possibile dubbio. Le vittime e i cittadini non meritano un'altra presa in giro".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata