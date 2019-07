Autostrade, Centinaio: Non difendo Benetton ma tempo no deve finire

di lrs

Milano, 1 lug. (LaPresse) - "Non difendo nessuno, tantomeno i Benetton. Non difendo Toninelli, non difendo nessuno. Io prima voglio vedere le carte e, soprattutto, penso una cosa: quando si dice no a qualcuno, voglio vedere qual è l'alternativa. Io continuo a dire: il tempo dei no deve finire. No ma ho un'altra alternativa, no ma ho un altro progetto. Per dire no, allora si torni all'opposizione". Così il ministro leghista all'Agricoltura, Gian Marco Centinaio, rispondendo a una domanda su Autostrade, parlando con i cronisti a Roma. A chi chiedeva se è favorevole alla revoca delle concessioni, Centinaio ha replicato: "Sono favorevole nel momento in cui c'è un'alternativa, perché andare sul fare una revoca a scatola chiusa, senza capire poi che cosa succederà dopo, non sono d'accordo".

