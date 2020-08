Autostrade, Cancelleri: Senza a fine settembre no accordo avanti con revoca

di fct

Milano, 21 ago. (LaPresse) - "L'ho detto qualche giorno fa e lo ribadisco ancora oggi, se l'accordo raggiunto a fine luglio con Aspi non si traduce in fatti concreti entro la fine di settembre, dobbiamo intervenire con la revoca". Lo scrive in un post su Facebook il vice ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri. "Il procedimento infatti - prosegue - non si è mai chiuso, è ancora sul tavolo del presidente Giuseppe Conte e sottolinea con forza come la posizione del Governo non sia mai cambiata: fuori i Benetton, o meglio, fuori chi ha lucrato con i beni dello Stato, intascandosi tutto il malloppo e non spendendo nulla per fare manutenzione e garantire la sicurezza dei cittadini. Aspettiamo quindi che i Benetton si facciano da parte e Atlantia dimostri con i fatti di rispettare la parola e gli impegni presi con lo Stato". "La pazienza però sta per finire. Questo governo non ha mai tollerato e mai tollererà le prese in giro", conclude il vice ministro.

