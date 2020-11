Autostrade, Cancelleri: Hanno intascato malloppo pedaggi senza fare manutenzioni

di scp

Torino, 12 nov. (LaPresse) - "Queste persone si sono intascate per intero il malloppo dei pedaggi e non hanno messo neanche un euro per le manutenzioni". Così il viceministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri a Radio 24 sugli arresti di ieri su Autostrade. "C'è qualcuno che sta pensando di fare con i beni in concessione dallo Stato quello che vuole", ha aggiunto, "la prova definitiva che queste persone hanno agito secondo schemi che non hanno nulla a che fare col buonsenso".

