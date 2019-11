Autostrade, Buffagni: Risoluzione concessione non è una questione banale

di scp

Milano, 29 nov. (LaPresse) - "Non si tratta di revoca della concessione ma di risoluzione unilaterale per mancata custodia, la questione è che non si può accettare che non ci sia sicurezza". Così il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Stefano Buffagni a Circo Massimo su Radio Capital sulla questione Autostrade. La risoluzione "non è così banale come la fa passare qualcuno", aggiunge.

