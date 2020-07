Autostrade, Buffagni: Atlantia non prenderà un soldo pubblico

di scp

Torino, 16 lug. (LaPresse) - "Chiariamo che in quest'operazione Atlantia non prenderà un soldo pubblico, non è vero che è un grande affare per i Benetton". Così il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, a Radio24.

