Autostrade, Bucci: chiederemo che controlli gallerie siano solo di notte

di mad

Milano, 3 lug. (LaPresse) - "Noi chiediamo al ministero e alle Autostrade che i controlli alle gallerie a partire dal 10 luglio vengano fatti solo dalle 22 alle 6 di mattina, e quindi di avere due corsie libere per ogni senso di marcia dalle 6 alle 22. Mit e autostrade si adeguino per avere un piano operativo, su questa richiesta la Liguria è compatta: c'è l'accordd di tutti, amministrazioni, camere di commercio, siamo tutti concordi". Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, nel punto stampa sulla situazione della viabilità in Liguria.

