Autonomie, Zaia: "Governo deve dare una risposta, lo dice la Costituzione"

"Il governo non può che prendere atto che il lavoro fatto è un lavoro propedeutico rispettoso della Costituzione. Abbiamo fatto tutti i compiti a casa: un referendum, la bozza dell'intesa". Così Luca Zaia, governatore leghista del Veneto, sul tema delle Autonomie, a margine dell'Assemblea degli amministratori locali della Lega: "Questo governo dovrà dare una risposta, la Costituzione dice che una risposta ci vuole. Se no vadano in parlamento a chiedere una modifica della Costituzione".