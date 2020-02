Autonomie, Fontana: "Ottimista, ma sto diventando vecchio"

Il governatore della Lombardia seccato per l'ennesimo rinvio del disegno di legge

"Sto diventando vecchio, molto vecchio e non ho ancora ricevuto risposta, il che mi sembra abbastanza imbarazzante. Ma io sono ottimista e ci conto ancora". Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana, parlando dell'autonomia regionale, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano. "Il ministro e il presidente del consiglio avevano garantito che sarebbe stato portato in consiglio dei ministri il ddl e sarebbe stato approvato entro il 31 gennaio - ha aggiunto Fontana -. Non è stato così, necessariamente ci dovrà essere un rinvio".