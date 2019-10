Autonomia, Zaia: Roma inadempiente, mai fatto controproposta a Veneto

di lrs

Milano, 22 ott. (LaPresse) - "Roma è inadempiente. Lo è stata con il governo Gentiloni, lo è stata con il Conte 1 e lo è anche con il Conta 2 in questa fase. E' inadempiente perché non ha mai fatto una controproposta al progetto del Veneto". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in un video su Facebook da palazzo Balbi, a Venezia. E ancora: "Siamo fermi sulla nostra posizione. Qualcuno potrebbe dire 'No, scendiamo in piazza', qualcun altro potrà dire 'No, facciamo lo sciopero della fame', qualcun altro ancora magari si spinge un po' più avanti e dice 'Diamo qualche calcio a qualche cassonetto', qualcun altro dice 'No, giriamo tutti bendati'. Ognuno ha le sue idee. Io so che la via corretta è quella della legalità, so che ai veneti devo garantire che si va fino in fondo al confronto, e anche allo scontro civile, se serve, ma io voglio vedere le carte su Roma".

(Segue).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata