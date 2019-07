Autonomia, Stefani: Trovato punti incontro, giovedì avanti a oltranza

di npf/ntl

Roma, 8 lug. (LaPresse) - "Oggi abbiamo fatto un gran bel lavoro, con i confronti si trovano le soluzioni. È una materia complessa, si tratta su varie materie. Abbiamo trovato bei punti di incontro" Lo ha detto la ministra per l'Autonomia Erika Stefani lasciando palazzo Chigi dopo il vertice sull'Autonomia. "Andiamo avanti a oltranza finché non si chiude la questione. Non lascio il tavolo fino a che non si chiude l'ultimo articolo. Giovedì andremo a oltranza fino a che non usciremo con un testo da consegnare alle Regioni", ha aggiunto.

