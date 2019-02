Autonomia, Stefani: Positività assoluta su nodi politici rimasti

di dab

Milano, 14 feb. (LaPresse) - "Sono soddisfatta perché questa sera i testi sulle autonomie arrivano in Consiglio dei ministri. La procedura non prevede in Cdm voti sui testi. Siamo consapevoli che il percorso non è concluso ma siamo ottimisti sul risultato, perché stiamo compiendo un passo importantissimo nell'ottica della razionalizzazione e del risparmio della spesa regionale. Positività assoluta sull'esito della discussione che riguarda i nodi politici rimasti. L'obiettivo è quello di arrivare entro pochi giorni all'avvio della procedura innovativa prevista dall'art 116 comma 3 per l'attuazione dell'autonomia differenziata. Ricordo che stiamo lavorando nel solco della Costituzione". Lo scrive su Facebook il ministro degli Affari regionali e le Autonomie, la leghista Erika Stefani.

