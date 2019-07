Autonomia, Stefani: No nuovo testo, spero M5S non rimangi slealmente parola

di dab

Milano, 29 lug. (LaPresse) - "Non capisco di quale nuovo testo sulle autonomie parli il capo politico dei 5 Stelle e mi chiedo dove fosse alle ultime riunioni quando ha avuto l'occasione di discutere l'idea di questo osservatorio di cui io sento parlare oggi per la prima volta. Sarebbe interessante sentire qualche proposta di merito dai compagni di viaggio di governo che possa creare crescita al Paese da Nord a Sud. Ciò che fa bene all'Italia deve essere portato avanti che i cinque stelle vogliano o meno. Dopo un anno di discussioni mi auguro che nessuno voglia rimangiarsi slealmente la parola e l'impegno, di cui il presidente Conte è garante, e assicurare finalmente a tutto il Paese un vero sviluppo. Sembra che qualcuno abbia deciso di proteggere una certa cattiva politica deleteria per il Sud". Così il ministro degli Affari regionali e l'Autonomia, Erika Stefani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata