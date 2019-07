Autonomia, Stefani: Nessuna gabbia salariale ma incentivi

di ntl/ect

Roma, 11 lug. (LaPresse) - "Nessuna gabbia salariale, sono strumenti che esistono già nel nostro ordinamento, incentivi che sono previsti nella contrattazione integrativa". Così la ministra per l'Autonomia Erika Stefani parlando con i giornalisti fuori palazzo Chigi. "Vi sono carenze di organico dovute al fatto che molti preferiscono riavvicinarsi a casa. E' ovvio che se uno lavora vicino casa e poi deve prendere un appartamento in centro a Milano è diverso". Così la ministra per l'Autonomia Erika Stefani parlando con i giornalisti fuori palazzo Chigi.

