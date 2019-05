Autonomia, Stefani: Europee dimostrano che Paese condivide linea Lega

di lcl/npf

Roma, 28 mag. (LaPresse) - "Il riscontro elettorale delle europee dice che il paese condivide le linee della Lega e non abbiamo mai nascosto che nelle linee della Lega vi è anche la richiesta delle autonomie differenziate delle regioni che hanno sollevato la domanda". Così il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Erika Stefani a margine dell'audizione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, su una possibile accelerazione delle autonomie regionali dopo la vittoria della Lega alle elezioni europee.

"Il testo l'abbiamo elaborato. C'è una parte politica che va risolta e io credo che oggi come oggi le condizioni ci possano essere, è ovvio che il M5S deve aprire un confronto, anche con me, sul tema delle autonomie", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata