Autonomia, Stefani a M5S: "Referendum non valgono più nulla?"

"Noi vogliamo dare un riscontro alle richieste delle Regioni che sono motivate e supportate, in particolare Veneto e Lombardia, da un fortissimo referendum. Io chiedo al Movimento 5 Stelle se a questo punto le consultazioni popolari non valgono più nulla". Sono le parole della ministra per l'Autonomia Erika Stefani parlando con i giornalisti fuori Palazzo Chigi.