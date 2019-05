Autonomia, Salvini: Non penso Di Maio voglia lasciare zone abbandonate

di lrs

Milano, 16 mag. (LaPresse) - "L'autonomia serve a unire un Paese che adesso è diviso. Non so se Di Maio se n'è accorto ma, purtroppo, la qualità della sanità in Campania piuttosto che in Calabria è profondamente diversa, come pure l'offerta scolastica e delle infrastrutture, rispetto ad altre aree del Paese. Autonomia significa responsabilità, non penso che Di Maio voglia continuare a lasciare abbandonate intere zone del Paese. Se le conosce, spero che le conosca". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in Prefettura, a Napoli, dopo il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

