Autonomia, Salvini: Litigi? No, passo avanti interessante

di npf/abf

Roma, 8 lug. (LaPresse) - Avete litigato sull'Autonomia? "No, c'è stato un passo in avanti interessante". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini nel corso di 'Quarta repubblica' che andrà in onda questa sera su Rete4.

