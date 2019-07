Autonomia, Salvini: Fa bene soprattutto al Sud, spero M5S lo capiscano

di scp

Milano, 12 lug. (LaPresse) - "Sono estremamente paziente e porto avanti ciò che serve al Paese. L'Autonomia fa bene soprattutto alle regioni del Sud, diminuisce gli sprechi, premia il merito, chiede trasparenza e aiuta a governare meglio, speriamo gli amici dei 5Stelle se ne accorgano presto". Lo scrive il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini su Twitter. "Siamo pronti da mesi sull'Autonomia, sono fiducioso e spero che gli amici M5s lo capiscano e accelerino. Se non dovessero capirlo? Sono ottimista per natura. Il testo è lì, è scritto", aggiunge in un altro tweet.

