Autonomia, Salvini: Con M5S lavori in corso, discutiamo di burocrazie

di abf

Roma, 25 giu. (LaPresse) - "Per l'autonomia i lavori sono in corso, avere un'Italia con meno burocrazia e e poter amministrare i soldi più velocemente è un vantaggio per Nord, Sud e Isole. Accordo con il M5s? C'è qualche discussione sulle burocrazie ministeriali. Autonomia domani in cdm? Noi siamo pronti". Così a 'Cartabianca' su Rai3 il vicepremier Matteo Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata