Autonomia, nuova spaccatura nella maggioranza

Nuove frizioni nella maggioranza, a provocarle questa volta il tema dell'autonomia di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. "Non creeremo regioni di serie A e di serie B", avverte il Movimento 5 Stelle. "E' nel contratto di governo", ribatte il ministro dell'Agricoltura, il leghista Gian Marco Centinaio. Sul caso Diciotti, intanto, i pentastellati metteranno al voto online sulla piattaforma Rousseau la decisione se dare o meno l'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona. "Sono tranquillissimo, gli Italiani sanno che ho agito per il loro bene e la loro sicurezza", assicura il ministro dell'Interno.