Autonomia, niente accordo Lega-M5S: intesa non va in Cdm

di ddn/dab

Roma, 25 giu. (LaPresse) - L'intesa sull'Autonomia non approderà in Cdm domani. L'accordo tra Lega e M5S dopo oltre due ore di riunione, secondo quanto si apprende, non è stato trovato. Il premier Giuseppe Conte dovrebbe rincontrare sul tema i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio mercoledì prossimo.

