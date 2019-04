Autonomia, Lezzi: Salvini non abbia paura del Parlamento

di dab

Milano, 26 apr. (LaPresse) - "Faccio un invito al nostro alleato, Matteo Salvini. Non abbia paura del Parlamento. Lavoriamo a un accordo trasparente da discutere in maniera aperta, pubblica. E sia un testo emendabile. In modo che ciascuno possa dire la sua". Di regionalismo differenziato e Mezzogiorno il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, parla con la testata online 'Live Sicilia'. Arrivata nel trapanese per una serie di appuntamenti elettorali. Sull'avanzamento della proposta su regionalismo spiega: "Ho visto ancora solo delle bozze, ma nessun accordo. Finché i proponenti non avanzeranno una proposta che superi i dubbi di costituzionalità, e preveda, tra le altre cose, la famosa ‘perequazione', non potremo ancora parlare di riforma, che tra l'altro non è mai arrivata in Consiglio dei ministri", conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata