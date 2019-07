Autonomia, Lezzi: A lavoro su proposta che rispetti Carta. Quadra non su tutto

di npf/ect

Roma, 3 lug. (LaPresse) - "È andata bene ci sono stati dei passi in avanti. Stiamo costruendo una proposta che rispetti tutti i dettami costituzionali. Abbiamo trovato la quadra su alcuni aspetti, su altri no". Lo ha detto la ministra per il Mezzogiorno Barbara Lezzi al termine della riunione sull'Autonomia lasciando palazzo Chigi.

