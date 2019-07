Autonomia, Garavaglia: Clima positivo. Si chiude? Penso di sì

di npf/abf

Roma, 3 lug. (LaPresse) - Incontro ancora in corso? "È in corso. È finita la parte finanziaria. Adesso si parla di competenze e delego". Lo ha detto il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia lasciando palazzo Chigi mentre è ancora in corso il vertice sull'Autonomia. Ci sono intoppi? Com'è il clima? "No, anzi. Va molto bene". Si chiude stasera? Penso di sì. Non sta a me. Vanno avanti loro sulla parte delle competenze", ha risposto.

