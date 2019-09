Autonomia, Francesco Boccia: “Arriviamo da 15 mesi buttati e di stallo”

(LaPresse) - "Noi ereditiamo un nulla di fatto, arriviamo da quindici mesi di legislatura buttati via. Non voglio fare polemiche sul passato, ma non eravamo in una fase avanzata, si era in una fase di stallo". Così il ministro per gli Affari Regionali e per l'Autonomia Francesco Boccia a seguito dell'incontro con il governatore del Piemonte Alberto Cirio.