Autonomia, fonti M5S: Si farà, ma le cose si condividono

di ddn/dab

Roma, 26 giu. (LaPresse) - "L'autonomia è nel contratto e si farà. Le riunioni servono per far condividere le cose. Quando si governa in due le cose si fanno in due. Quindi nessun blocco". Lo riferiscono fonti del M5S.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata