Autonomia, fonti M5S: Contratto prevede tenere conto solidarietà nazionale

di dab

Milano, 8 mag. (LaPresse) - "Sull'autonomia una discussione surreale. Certo che si farà. Abbiamo sottoscritto il contratto di governo e abbiamo tutti il dovere e l'obbligo di realizzarlo. Approveremo tutte le misure così come sono scritte, nero su bianco, nel contratto. Nel caso dell'autonomia differenziata, dovrà essere una riforma che tenga conto del principio di solidarietà nazionale. Per non spaccare il Paese. Nel frattempo le Camere lavoreranno da subito anche sulle altre proposte del contratto: a cominciare da salario minimo e conflitto d'interessi". Lo riferiscono fonti M5S dalla Camera dei deputati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata