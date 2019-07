Autonomia, Fontana: Nessuna convocazione da Conte, preoccupa silenzio Palazzo Chigi

di scp

Milano, 23 lug. (LaPresse) - "Sul negoziato per l'autonomia nessuna convocazione è arrivata a Palazzo Lombardia. Le intenzioni annunciate nel weekend dal premier Conte, al momento, non si sono concretizzate". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "A Palazzo Chigi - prosegue il governatore della Lombardia - c'è un silenzio preoccupante, che richiama alla memoria la teoria democristiana del non fare nulla nella speranza che giorni e settimane rendano la questione autonomie meno urgente. Così non è. I nostri dossier - frutto di un lavoro paziente e approfondito di esperti di ogni materia - restano al centro del dibattito con tutto il peso democratico della richiesta referendaria, con la convinta adesione degli attori sociali ed economici e con tutta la carica che la vita reale, con le esigenze quotidiane e i bisogni dei cittadini ci impongono".

