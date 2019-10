Autonomia, Fontana: "Boccia non ha il coraggio di dire che non la vuole"

"La mia sensazione è che il ministro Boccia non abbia il coraggio di dire che non vuole l'autonomia. Preferirei che con onestà intellettuale mi dicesse che questo governo non vuole l'autonomia". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a PoliticaPresse, il forum di LaPresse. "La sensazione - aggiunge - è che giorno dopo giorno si stiano ponendo una serie di problemi, tutti nobili, ma che niente hanno a che vedere con l'autonomia. Tutti cercano di dilazionare il problema".