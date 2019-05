Autonomia, Di Maio: Spero di vedere presto Conte e Salvini

di dab

Milano, 18 mag. (LaPresse) - "L'Autonomia va fatta, ma non a scapito di altri. Ho chiesto un vertice di governo e spero di vedere prima possibile sia il premier Conte che Salvini, per accelerare sulle priorità". Lo afferma il vicepremier, Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei cronisti, a margine di un'iniziativa a Carpi. "Lombardi e veneti si sono espressi con un referendum - aggiunge -, mentre l'Emilia Romagna si è accodata con una decisione della Giunta regionale. Ma non credo che gli emilianoriomagnoli vogliano un'autonomia che spacca l'Italia in 2 o 3, che crea sanità e istruzione di serie A, serie B o serie C", sottolinea il capo politico del M5S. "Rabbrividisco quando sento di insegnanti che devono sostenere un esame a livello regionale e avere stipendi diversi da quelli di altri insegnanti in altre regioni d'Italia", conclude il ministro del Lavoro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata