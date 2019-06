Autonomia, Di Maio riunisce M5S: molti nodi da sciogliere

di ddn7abf

Roma, 25 giu. (LaPresse) - Vertice all'alba per Luigi Di Maio con i ministri competenti sull'Autonomia, che verrà discussa a palazzo Chigi questa sera in una riunione con il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Secondo quanto apprende LaPresse, in casa 5Stelle sono ancora molti i temi da sciogliere: come non creare il divario tra scuole del nord e quelle del sud, come distribuire i soldi del Mef e alcune prerogative a cui il ministero dei Trasporti non vorrebbe rinunciare. Si cerca comunque una quadra invece sul percorso che l'intesa dovrà percorrere in Parlamento, con i pentastellati sulla posizione del passaggio parlamentare con esame in tutte le commissioni.

