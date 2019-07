Autonomia, Di Maio: Non permetteremo a nessuno di spaccare governo o Italia

di dab

Milano, 22 lug. (LaPresse) - "Dobbiamo ascoltare i governatori che chiedono dialogo, dobbiamo essere disponibili al massimo per creare un'autonomia che rispetti i principi nazionali e l'unità. Se qualcuno sta giocando a spaccare il governo o l'Italia, non lo permetteremo. A nessuno". Così il vice premier, Luigi Di Maio, in un video su Facebook. "Sappiamo bene cosa fare nei prossimi mesi, sia sull'Autonomia che su gli altri temi, come l'economia, la riduzione delle tasse, la riforma della sanità, salario minimo, dobbiamo approvare la sburocratrizzazione per le imprese - aggiunge -. Dobbiamo portare a casa ancora un sacco di provvedimenti, andiamo avanti sulle cose concrete e vedrete che ce la faremo".

