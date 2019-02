Autonomia, Conte: Percorso considererà solidarietà nazionale

di abf/dft/ntl

Roma, 21 feb. (LaPresse) - "Ricordo che sin dalla redazione del 'Contratto di Governo per il Cambiamento' è chiaramente evidenziato che il percorso del regionalismo differenziato dovrà tenere in considerazione non solo la peculiarità delle realtà territoriali, ma anche la piena realizzazione della 'solidarietà nazionale', nell'ambito della tutela dell'unità giuridica, di quella economica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando al Question time in Senato.

