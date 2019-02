Autonomia, Bongiorno: Nessuna rissa M5S-Lega, ieri solo punto tecnico

di npf

Roma, 15 feb. (LaPresse) - "Ieri non c'è stato nulla di quello che ho letto. Nessuna rissa. C'è solo stato un punto tecnico". Lo ha detto la ministra per la Pa Giulia Bongiorno ad Agorà, sui Raitre. "Per ora c'è un'etereogeneità ma anche una paralisi. Le differenze devono diventare un fatto positivo", ha aggiunto

