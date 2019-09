Autonomia, A.Fontana: Non spacca Paese ma maroni a chi fa intrallazzi

di lrs/dab

Pontida (Bergamo), 15 set. (LaPresse) - "L'autonomia non è fatta solo per la Lombardia e per il Veneto, ma per tutto il Paese. Quando vi raccontano che questa è una riforma che spacca il Paese, noi diciamo che spacca i maroni a chi non ha voglia di impegnarsi, a quelli che fanno gli intrallazzi e non vogliono dare risposte". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che indossa una polo con la scritta 'Lombardia', dal palco del raduno della Lega a Pontida. "Per l'autonomia abbiamo lottato un anno con una persona a cui bisogna rivolgere un applauso, il ministro Stefani (presente alla kermesse, ndr), che è stata bravissima. Con lei eravamo praticamente alla conclusione. Un anno di confronto e poi improvvisamente i cosiddetti alleati di governo si sono messi di traverso su tutto", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata