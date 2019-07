Autonomia, A.Fontana: M5S mistifica realtà e cambia carte in tavola

di dab

Milano, 11 lug. (LaPresse) - "Non possiamo condannare il nostro Paese all'immobilismo e alla arretratezza. Da una parte le Regioni e la Lega che, consapevolmente e con forza portano avanti, attraverso atti concreti, una proposta che, non mi stancherò mai di ribadirlo, favorirebbe lo sviluppo e il miglioramento della qualità della vita di tutti gli italiani. Dall'altra il Movimento 5 Stelle che, invece, maldestramente e goffamente, non perde occasione per inserire la retromarcia mistificando la realtà e cambiando le carte in tavola". Lo scrive il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in un post su Facebook, a proposito del dibatitto interno alla maggioranza sull'Autonomia.

