Autonomia, A.Fontana: Io e Zaia non accetteremo mai 'pateracchi'

di dab

Milano, 11 lug. (LaPresse) - "Fa bene il ministro Erika Stefani a pretendere chiarezza, adesso basta: il Movimento 5 Stelle, senza accampare scuse, che sanno più di sceneggiata che di alto confronto politico, dica in maniera definitiva se vuole o no l'Autonomia. Una cosa è certa da parte mia, e sono certo di interpretare il pensiero del collega Luca Zaia, non accetteremo mai 'pateracchi' tipici di una politica vecchia e sepolta. I lombardi, i veneti e, più in generale tutti gli italiani, meritano rispetto, e mi sembra che in questo caso il Movimento 5 Stelle non stia dimostrando di portarglielo". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un post su Facebook, a proposito del dibatitto interno alla maggioranza sull'Autonomia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata