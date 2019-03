Auto, Gava (Lega): Ecotassa continua a non convincerci

di dab

Milano, 1 mar. (LaPresse) - "Oggi dovrebbe partire l'ecotassa una misura sulla quale politicamente continuiamo ad avere fortissimi dubbi, perché la riteniamo punitiva ed ambientalmente non efficace. Pensiamo che l'unica strada efficace ed intelligente verso la decarbonizzazione sia favorire la sostituzione delle vecchie auto, incentivando la rottamazione dei veicoli fino ad euro3. Il dossier non è chiuso: dobbiamo continuare a lavorare con l'obiettivo di aiutare i cittadini a rinnovare il parco mezzi e nel frattempo realizzare nuove infrastrutture per rendere più organica l'azione di abbattimento delle emissioni". Lo ha dichiarato Vannia Gava, deputata della Lega e sottosegretario all'Ambiente.

