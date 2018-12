Auto, Di Maio: tavolo tecnico con costruttori e consumatori

di abf

Roma, 6 dic. (LaPresse) - "Ho deciso di convocare un tavolo tecnico al Ministero dello Sviluppo economico, per migliorare gli incentivi per l'auto elettrica, ibrida e a metano, con i costruttori, a partire da FCA, e con le associazioni dei consumatori. Insieme troveremo la soluzione giusta per centrare due obiettivi: proteggere noi e i nostri figli dall'inquinamento, senza pesare sul portafogli". Così su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio.

