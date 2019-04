Auto di Bonafede tamponata in autogrill: Di Maio gli dà un 'passaggio'

"Eravamo fermi a un autogrill e una macchina che era parcheggiata senza freni ha comunicato a indietreggiare, tamponando una delle nostre macchine che erano ferme. Anzi, questo ha evitato il peggio, perché ha bloccato quell'automobile, che altrimenti avrebbe continuato a creare problemi". Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, racconta in una diretta Facebook assieme al vicepremier, Luigi Di Maio, la disavventura in cui è stato coinvolta una delle auto della sua scorta durante il viaggio verso l'Umbria, dove sono in programma alcune iniziative politiche per la sanità regionale. I due esponenti M5S hanno voluto tranquillizzare sulle proprie condizioni dopo che in rete si erano diffuse notizie dell'incidente. Il viaggio è poi proseguito nelle macchine in dotazione al ministro del Lavoro.

