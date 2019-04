Auto blu, Bongiorno: "Nessuno degli 8.280 veicoli è per la politica"

Delle 8.280 macchine ordinate dallo Stato, di cui si è parlato nei giorni scorsi tra non poche polemiche, "nessuna delle gare si riferisce alle cosiddette auto blu". Lo ha detto il ministro Giulia Bongiorno, durante il Question Time alla Camera. Bongiorno, spiegando che il suo ministero si occupa del monitoraggio delle auto blu ma non degli ordini, affidati a Consip, ha detto di aver comunque raccolto le informazioni dalla centrale d'acquisto e dal Mef, appurando che negli scorsi mesi sono state avviate due gare: "una per 380 veicoli blindati per la protezione dell'incolumità fisica" di determinati soggetti, "l'altra per il noleggio di 7.900 veicoli destinati in gran parte ad Asl e polizie locali". Di conseguenza, spiega Bongiorno, è scorretto parlare di macchine che verranno usate "da chi ha incarichi politici o ricopre alte cariche dello Stato".

