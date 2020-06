Auostrade, De Micheli: Aspi? Conte convocherà riunione in settimana

di dab

Roma, 16 giu. (LaPresse) - Sulla revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia "credo che il presidente Conte convocherà una riunione questa settimana, dove io porterò tutte le opzioni possibili e come ho sempre detto e, anche se fa parte delle mie deleghe poter decidere da sola, credo che questa sia una decisione molto sensibile per i miei alleati di governo e per il Paese, quindi dobbiamo prenderla guardando solo all'interesse pubblico, perché questo è il nostro dovere e in quella sede illustrerò le opzioni possibili". Così la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, durante la registrazione della puntata di 'Porta a porta' che andrà in onda stasera, su Rai1.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata