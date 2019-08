Aumento biglietto treni, Sala: "Non è responsabilità del Comune"

Durante la visita al cantiere M4 di Milano Linate, Giuseppe Sala ha commentato l'aumento del costo del biglietto dei treni in Lombardia: "Non è responsabilità del Comune - ha dichiarato ai giornalisti - ma siamo disponibili a un confronto". Soddisfatto dell'andamento dei lavori, il primo cittadino ha confermato il timing già previsto per la consegna dell'opera.